Актеры-мужчины, убедительно сыгравшие женщин

Актёрам частенько приходится менять внешность, чтобы выглядеть на экране убедительно. А некоторые артисты-мужчины готовы даже сыграть даму, лишь бы не упустить глубокую драматичную роль.

1. Джаред Лето — один из тех актёров, кто без колебаний пожертвует внешностью ради имиджа. В 2007 году он сыграл в драме «Глава 27» Марка Чепмена, убийцу Джона Леннона , набрав для этого больше 30 килограммов. А вот через 6 лет в драме «Далласский клуб покупателей» Джаред перевоплотился в заражённого ВИЧ трансвестита, предпочитающего женскую одежду, и на этот раз ему пришлось похудеть до болезненного состояния.

2. Эдди Редмэйн сыграл провокационную роль художника Эйнара Вегенера, который первый в мире решился на операцию по смене пола. В драматической истории 2015 года Эдди появился в женских нарядах, и очень многие зрители высоко оценили эту роль.

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