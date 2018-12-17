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Актеры-мужчины, убедительно сыгравшие женщин 

Рамблер 1 час назад
Актёрам частенько приходится менять внешность, чтобы выглядеть на экране убедительно. А некоторые артисты-мужчины готовы даже сыграть даму, лишь бы не упустить глубокую драматичную роль.
1. Джаред Лето — один из тех актёров, кто без колебаний пожертвует внешностью ради имиджа. В 2007 году он сыграл в драме «Глава 27» Марка Чепмена, убийцу Джона Леннона, набрав для этого больше 30 килограммов. А вот через 6 лет в драме «Далласский клуб покупателей» Джаред перевоплотился в заражённого ВИЧ трансвестита, предпочитающего женскую одежду, и на этот раз ему пришлось похудеть до болезненного состояния.
2. Эдди Редмэйн сыграл провокационную роль художника Эйнара Вегенера, который первый в мире решился на операцию по смене пола. В драматической истории 2015 года Эдди появился в женских нарядах, и очень многие зрители высоко оценили эту роль.
3. Тони Кёртис и Джек Леммон в классической голливудской комедии «В джазе только девушки» (1959) изображали женщин, конкурируя с самой Мэрилин Монро. Эти красотки-музыкантши, пожалуй, одни из самых узнаваемых женщин, сыгранных мужчинами.
Смотрите видео и узнайте о других женских образах, которые создали мужчины.
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