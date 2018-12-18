Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Братья Систерс
Вестерн, Боевик, Приключение
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии!
Мультфильм
Купить билет
Близнецы
Триллер, Ужасы
Купить билет
Суспирия
Триллер, Фэнтези, Ужасы
Купить билет

Иван Охлобыстин ушел из церкви, чтобы прокормить семью 

WomanHit.ru 5 часов назад
Актер впервые за 20 лет вывел жену на сцену.
Иван Охлобыстин принял участие в поэтическом вечере в компании коллег. Впрочем, внимание публики было приковано не только к известным персонажам, но и к супруге Ивана, актрисе Оксане Арбузовой, которая впервые за 20 лет вышла на сцену.
Во время поэтического вечера звезды не только читали стихи поэтов Серебряного века, но и предавались воспоминаниям. Особенно много интересного о своей жизни рассказал Охлобыстин. В частности, зрители узнали, как он познакомился с будущей женой, как стал зарабатывать и как ему пришлось уйти из церкви, чтобы прокормить свою большую семью. Потому что сниматься в кино и служить в церкви в один период времени, как известно, нельзя.
Интересные детали знакомства поведала и сама супруга актера. Она рассказала, что когда будущий муж к ней сватался, то дал четыре обещания: построить дом, подарить собаку, завести много детей и жить нескучно. «Жить очень не скучно, чтобы поскучнее было», — шутила Арбузова.
Напомним, что познакомились Иван и Оксана в Московском доме кино во время проведения кинофестиваля. В тот момент звезда фильма «Авария — дочь мента» пребывала в депрессии, и знакомство с будущим супругом вывело ее из этого состояния. В 1995-м году они поженились. В семье подрастает шестеро детей.
WomanHit.ru: последние новости
«Папина дочка» снова стала мамой Кашпировский разоблачил телевизионный обман Как снимался сериал «Желтый глаз тигра»
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 сезон сериала «Элементарно» станет последним
Звезды, которые дружат с малых лет
На съемках «Новогодней ночи» звезды пели и мерзли
Что смотреть в кино с 20 декабря
Тайна смерти звезды «Большой перемены»
Видео
02:15
Джон Сноу приручает Беззубика
Актеры
02:38
«Аквамен» возглавил российский прокат
Фильмы
00:26
Сталлоне закончил съемки в «Рэмбо»
Актеры
03:52
Как появился «Голубой огонёк»
ТВ
10:15
Ленты 2018 года, которые напрасно обошли вниманием
Фильмы Актеры
02:58
Зачем Бурляев гладил Чурикову
Актеры Фильмы
13:31
Актеры-мужчины, убедительно сыгравшие женщин
Актеры Фильмы
10:04
Фильмы следующего года, которых не ждут
Фильмы Актеры
13:03
Забавные существа из кино
Фильмы
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение