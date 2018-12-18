Иван Охлобыстин ушел из церкви, чтобы прокормить семью

Актер впервые за 20 лет вывел жену на сцену.

Иван Охлобыстин принял участие в поэтическом вечере в компании коллег. Впрочем, внимание публики было приковано не только к известным персонажам, но и к супруге Ивана, актрисе Оксане Арбузовой , которая впервые за 20 лет вышла на сцену.

Во время поэтического вечера звезды не только читали стихи поэтов Серебряного века, но и предавались воспоминаниям. Особенно много интересного о своей жизни рассказал Охлобыстин. В частности, зрители узнали, как он познакомился с будущей женой, как стал зарабатывать и как ему пришлось уйти из церкви, чтобы прокормить свою большую семью. Потому что сниматься в кино и служить в церкви в один период времени, как известно, нельзя.

Интересные детали знакомства поведала и сама супруга актера. Она рассказала, что когда будущий муж к ней сватался, то дал четыре обещания: построить дом, подарить собаку, завести много детей и жить нескучно. «Жить очень не скучно, чтобы поскучнее было», — шутила Арбузова.

Напомним, что познакомились Иван и Оксана в Московском доме кино во время проведения кинофестиваля. В тот момент звезда фильма «Авария — дочь мента» пребывала в депрессии, и знакомство с будущим супругом вывело ее из этого состояния. В 1995-м году они поженились. В семье подрастает шестеро детей.