Что стало с актерами сериала «Бригада»

Сериал «Бригада» был назван в 2002 году настоящим событием года. Гангстерская сага стала невероятно популярна у зрителей. А актеры, сыгравшие главные роли, в одночасье стали любимцами публики, даром, что играли они людей, которые «не дружат» с законом. С момента премьеры знаменитого сериала прошло уже 16 лет, что изменилось в их жизни сейчас?

Сергей Безруков — «Саша Белый»

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Разумеется, актер был знаком зрителю и до «Бригады», но после выхода сериала на экраны снискал просто невероятную популярность. Поклонники, привыкшие видеть Сергея в основном в образе «солнечного мальчика», были крайне удивлены крайне непривычным для актера амплуа криминального авторитета. Но Безруков превосходно справился с ролью, сумев передать противоречивость своего персонажа.

На сегодняшний день Сергей Безруков является одним из самых востребованных актеров российского кинематографа, продолжает сниматься в кино, играет в театре, а также создал рок-группу «Крестный папа», в которой выступает солистом.

В 2016 году у Безрукова и его жены Анны Матисон родилась дочь Маша, а недавно супруга подарила актеру сына Степана.

Дмитрий Дюжев — «Космос»

Аватар Фильм/globallookpress.com

Если Сергею Безрукову сериал «Бригада» добавил популярности, то для Дюжева стал, по сути, отправной точкой в актерской карьере. До этого артисту с ролями не везло. После выхода сериала на экраны все изменилось в одночасье. Приглашения в различные проекты посыпались одно за другим, и стало понятно, что Дмитрий способен сыграть практически любого персонажа, талантливый актер прекрасно проявляет себя в разных амплуа, а еще обладает прекрасным голосом.

Сейчас Дмитрий много снимается и играет в театре. Актер счастливо женат и вместе с супругой воспитывает двух сыновей.

Павел Майков — «Пчела»

Аватар Фильм/@pavel.maykov

Поклонницы сразу окрестили Майкова в «Бригаде» самым красивым персонажем четверки. Актер и до съемок в сериале уже был довольно известным: играл в театре, а в 1999 году стал участником мюзикла «Метро». Однако невероятная популярность пришла к нему именно после «Бригады». Несмотря на то, что после съемок в сериале Майков стал очень востребованным актером, сам он теперь отзывается об участии в этом проекте с сожалением, называя съемки в «Бригаде» «преступлением против общества и страны».

Стоит отметить, что из всех артистов, «засветившихся» в сериале именно Майков менее всего востребован. Несколько лет назад Павел создал свою рок-группу, но проект до сих пор не стал известным.

Владимир Вдовиченков — «Фил»

Аватар Фильм/globallookpress.com

Как и Дюжев, и Майков, Владимир Вдовиченков прославился после «Бригады». И вновь выступил в роли криминального авторитета в фильме «Бумер». Однако Вдовиченкову удалось не стать актером одного амплуа и уйти от образа бандита. Доказательство тому — множество разноплановых ролей.

Вскоре после выхода «Бригады» Владимира приняли в труппу театра им. Вахтангова. Сейчас Вдовиченков продолжает активно сниматься и играет на сцене. С личной жизнью у актера тоже все хорошо, но об этом он предпочитает не распространяться.

Екатерина Гусева — Оля

Аватар Фильм/globallookpress.com

Актриса получила свою первую роль сразу после защиты диплома: ее утвердили на одну из ролей в фильме «Змеиный источник». Также ее пригласили на службу в Театр у Никитских ворот. А в 2001 году Екатерина решила пойти на кастинг мюзикла «Норд-Ост» и, обойдя множество претенденток, получила главную роль. Мюзикл принес актрисе известность и номинацию на премию «Золотая маска».

В «Бригаду» Гусеву пригласили, когда девушка плотно была занята в мюзикле, но Екатерина согласилась. График актрисы в то время был очень напряженным: днем репетиции в «Норд-Осте», ночью — съемки в сериале. Но это того стоило: как и другие артисты сериала, Екатерина после показа «Бригады» обрела невероятную популярность.

Сейчас актриса продолжает заниматься кинокарьерой, играет в театре, а также не оставляет и музыкальную деятельность, выступая в песенных концертах. Екатерина замужем, у нее двое детей.