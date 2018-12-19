Страхи, сомнения и любовь Галины Волчек

Борис Израилевич Волчек: режиссер, оператор, папа

Многих удивляет тот факт, что актеры, с которыми Галина Борисовна начинала в «Современнике», называют ее не Волчек, а Волчок. Так хотела сама Галя, поскольку боялась, что ее будут считать папиной дочкой.

Отец — Борис Израилевич Волчек — лауреат трех Сталинских премий и государственной премии СССР, снявший как режиссер такие фильмы, как «Командир счастливой „Щуки“, и как оператор — „Пышка“, „Ленин в Октябре“, „Белый Клык“, „Убийство на улице Данте“ и другие.

Гале было 13 лет, когда родители ее вызвали на разговор. Мама, Вера Маймина, объявила, что они с отцом расстаются и Гале нужно выбрать, с кем из них жить. По признанию режиссера, мама, имевшая два серьезных образования — Литинститут и сценарный факультет ВГИКа — была очень строгой женщиной.

Неудивительно, что она захотела жить с отцом и несказанно этому обрадовалась. Правда, свободу девочка восприняла по-своему: стала блондинкой с помощью краски для шерсти, влюбилась во взрослого мужчину и начала курить. Когда Борис Израилевич увидел дочь с сигаретой, то заплакал.

Галя ездила с отцом в киноэкспедиции, общалась с творческими людьми. Естественно, она захотела поступать в театральный. Правда, папа, узнав о желании дочери, грустно пошутил: поднос для „Кушать подано“ и конверт „Вам письмо“ как реквизит я для тебя куплю.

Но Галя решилась. Подготовленную программу она отважилась прочитать только отцу своей близкой подруги Михаилу Ромму. Девушка мечтала учиться во МХАТе, а вот мама заставила ее сдавать экзамены в „Щуку“.

В перешитом папином костюме, полноватая, с взлохмаченными волосами, она прочитала басню под всеобщий хохот приемной комиссии. Ее зачислили в Щукинское училище сразу же после первого прослушивания. Услышав об этом, Волчек горько зарыдала. Она бредила МХАТом и оказалась самой юной студенткой на курсе.

Современник: любовь всей жизни

21 июня 1972 года на общем собрании труппы „Современника“ был зачитан приказ о назначении Волчек главным режиссером. До этого дня были еще собрания, на которых Галина Борисовна отказывалась от места, говорила, что не может его занять.

Сколько было пролито слез и проглочено обид. Но ее же коллеги не оставили ей выбора: „Ты должна, чужого мы не примем“.

Волчек было 29 лет, когда Ефремов доверил ей поставить спектакль „Двое на качелях“, имевший большой успех. Девушка боялась, волновалась, хотела, чтобы ее понял любой зритель. И не стеснялась советоваться с простыми людьми.

Как-то в лютый мороз она выскочила на площадь Маяковского, где в то время располагался театр, нашла в толпе самого простого и на вид приезжего мужичка и затащила его в репетиционный зал. Они сыграли весь первый акт для незнакомца, а потом внимательно слушали его мнение. И так было во всем: сомнения, поиски, волнения.

А тогда в июне 72-го было очень тяжело. Ушел основатель театра Олег Ефремов, за которым потянулась и часть труппы. Было страшно, что не справится. Было больно от слов и обвинений. Но уже 46 лет театр остается одним из самых любимых в стране, о его премьерах говорят, его актеров знают в лицо, а режиссер продолжает экспериментировать, как и много лет назад.

Евгений Евстигнеев: лысый жених и нескладный гений

Они встретились в Школе-студии МХАТ. Он был старшее ее на 7 лет, но Евстигнеев был второкурсником, а Волчек уже готовилась к выпуску.

Провинциал, работавший слесарем и играющий джаз, а потом ставший актером Владимирского драмтеатра. Женя, как его звали однокурсники, уже в те годы был лысым, нелепо одевался, смешно ходил, произносил простонародные фразочки.

Он категорически не понравился родителям Волчек, да и ее друзья удивлялись как она могла выбрать „этого чудика“. Но по признанию Галины Борисовны, у Евстигнеева было невероятное обаяние, он играл на нескольких музыкальных инструментах и просто покорил ее своим талантом.

Уже позднее Евгений Александрович нашел общий язык и с отцом своей супруги, снимался у него. Волчек и Евстигнеев расписались в 57-м. А позже стали родителями сына Дениса.

Но через 9 лет расстались. Говорят, что чемодан мужу собрала Галина Борисовна, узнав о его новом увлечении. Бывшие супруги сумели остаться добрыми приятелями. Хотя четверть века спустя, Евгений Александрович как-то упрекнул Волчек, что свой принципиальностью она сломала ему жизнь.

Марк Абелев: профессор и Пьер Безухов

Говорят, что знакомство с будущим профессором, доктором технических наук Марком Абелевым, устроил Игорь Кваша. Точнее организовал настоящий спектакль.

Театр был на гастролях в Мурманске, туда же в командировку приехал и молодой ученый. После спектакля мужчина за кулисами громко произнес, что постановка неудачная.

Галина Борисовна эти слова услышала и сильно обиделась. А в скором времени она увидела незнакомца у входа в гостиницу. Их представил друг другу Кваша, которого когда-то Волчек познакомила с его будущей женой.

По воспоминаниям режиссера, Марк — крупный, в очках с толстой оправой, — очень напоминал ей Пьера Безухова. У него было очень тонкое чувство юмора, он красиво ухаживал, оберегал Галину Борисовну, но в тоже время дико ревновал.

Они поженились, когда сыну Волчек и Евстигнеева было пять лет. Мальчик даже хотел называть отчима папой, но Галина Борисовна запретила, сказав, что у ребенка может быть только один отец.

Абелев и Волчек прожили вместе тоже 9 лет. Мужчина устал и от известности жены и ее полным погружением в жизнь театра.

Денис Евстигнеев: сын и главный советчик

Когда в роддоме нянечка сказала Гале, что сейчас принесет ей сыночка, то молодая мама тут же подбежала к тумбочке, схватила зеркальце, причесалась и припудрилась. Она хотела быть красивой при первой встрече с сыном.

Волчек признается, что ее жизнь разделилась на „до“ и „после“ рождения сына. И до сих пор она вспоминает все даты по тому, сколько лет было ее Денису. В 2018 году, 29 октября, Денис Евстигнеев отметил 57-й день рождения. Он известный режиссер, оператор и продюсер.

Когда в 1995 году врачи выявили у Галины Борисовны серьезные проблемы с легкими, то он построил для мамы дом, в котором теперь собирается вся семья Волчек.