Как сложились жизни актеров из «Зимней вишни» 

Драма «Зимняя вишня» вышла в 1985 году. Главная героиня сразу же стала родной миллионам женщин, в ней зрительницы узнавали себя, подруг, приятельниц. История, рассказанная в фильме, оказалась настолько близкой публике, что всем захотелось узнать, что же стало с героями дальше. Спустя несколько лет появилось продолжение, а потом и третья часть драмы. Удивительно, но и сейчас картина не выглядит устаревшей, а в персонажах «Зимней вишни» узнают себя зрители уже новых поколений. А как сложилась жизнь артистов, сыгравших в этом вечном хите?
Елена Сафонова по иронии судьбы повторила судьбы героини Ольги. В конце восьмидесятых годов у актрисы случился бурный и красивый роман с бизнесменом, который был женат. Елена родила от него сына, но мужчина так и не ушёл к ней. Спустя время артистка вышла замуж за гражданина Франции и уехала на его родину. Однако и с ним семьи не получилось: супруг ревновал актрису к славе, не позволял сниматься, а в итоге подал на развод. Сын, которого родила Елена в этом браке, согласно законам Франции остался с отцом. Три года женщина билась за ребёнка, но проиграла, так что младший ребёнок Елены провёл детство во Франции. Возвратившись после развода в Россию, Сафонова вернулась в профессию. Сегодня Елене 62 года, она по-прежнему активно снимается.
Виталий Соломин, Лариса Удовиченко, Нина Русланова, Александр Леньков, Ивар Калныньш — что стало с этими артистами? Узнайте об этом из ролика.