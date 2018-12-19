Как сложились жизни актеров из «Зимней вишни»

Драма «Зимняя вишня» вышла в 1985 году. Главная героиня сразу же стала родной миллионам женщин, в ней зрительницы узнавали себя, подруг, приятельниц. История, рассказанная в фильме, оказалась настолько близкой публике, что всем захотелось узнать, что же стало с героями дальше. Спустя несколько лет появилось продолжение, а потом и третья часть драмы. Удивительно, но и сейчас картина не выглядит устаревшей, а в персонажах «Зимней вишни» узнают себя зрители уже новых поколений. А как сложилась жизнь артистов, сыгравших в этом вечном хите?