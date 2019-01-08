Актеры, своими руками сломавшие собственную карьеру

Знаменитости годами выстраивают карьеры, ступенька за ступенькой поднимаясь наверх. Увы, разрушить то, что так долго строится, можно в одну секунду, достаточно принять участие в провальном проекте или ляпнуть нелепость в интервью. Эти звёзды сумели разрушить карьеры своими руками.

1. Шайа Лабаф. Снявшись в трёх частях франшизы «Трансформеры» (2007-2011) и фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008), Шайа моментально стал молодой, но перспективной голливудской звездой. Однако его скандальные выходки, пьянство и агрессия по отношению к окружающим испортили его репутацию. Сейчас Лафаб — типичный аутсайдер, который мало кого интересует.

2. Кэтрин Хайгл прославилась в начале двухтысячных, снявшись в ряде успешных картин. В 2007 году она снялась в комедии «Немножко беременна». Ленту зрители приняли хорошо, однако сама Кэтрин вдруг обозвала фильм «сексистским». Коллеги по съёмочной площадке негативно отнеслись к такому заявлению, тем более, что самой Хайгл «Немножко беременна» существенно добавила популярности. В итоге всё закончилось тем, что после неуважительного по отношению к партнёрам высказывания актрису внесли в негласный «чёрный список», и продюсеры не спешат предлагать ей новые роли.

Смотрите видео и узнайте о других артистах, которые загубили карьеры.