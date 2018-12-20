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Почему актриса не могла справиться с младенцем 

Рамблер 1 час назад
Режиссёр Станислав Говорухин в роли младшего сержанта Синичкиной в фильме «Место встречи изменить нельзя» (1979) видел Ларису Удовиченко. Но сама Лариса хотела сыграть Маньку-Облигацию, а вот на роль Вари Синичкиной претендовала Наталья Данилова. В итоге Удовиченко прекрасно изобразила на пробах Маньку, и Говорухин согласился отдать ей роль. Ну а Даниловой досталась Варя.
Для самой Натальи одна из сцен в фильме стала катастрофой. В эпизоде с подкидышем ей предстояло распеленать младенца, но она никак не могла справиться с этой простой задачей, удивляя коллег неповоротливостью. А во время одного дубля Наталья даже упала в обморок, так что пришлось объявить перерыв. Увидев, что у Даниловой на глаза наворачиваются слёзы, к ней подошёл Владимир Высоцкий, игравший в картине Глеба Жеглова. Он-то и выяснил, что играть Наталье мешают воспоминания о личной трагедии: за три года до съёмок артистка потеряла своего ребёнка и сейчас не могла сосредоточиться. К счастью, Высоцкий нашёл нужные слова и помог девушке прийти в себя.
Лента «Место встречи изменить нельзя» стала для Натальи Даниловой звёздным часом. Даже сегодня, спустя 40 лет после выхода фильма, её Варя Синичкина вызывает у зрителей самые добрые чувства.
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