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Маколей Калкин снова остался «один дома» 

News.ru 1 час назад
Компания Google выпустила новый рекламный ролик, посвящённый приложению-ассистенту Google Assistant. В съёмках видео принял участие Маколей Калкин, который повторил знаменитые сцены из культового фильма «Один дома».
В ролике, получившим названием Home Alone Again, персонаж Калкина, оставшись в одиночестве, использует голосового помощника, чтобы проверить расписание, обновить список покупок, встретить доставщика пиццы и отпугнуть грабителей от дома с помощью операции «Кевин».
Видео опубликовано 19 декабря, и оно уже успело собрать более 4,6 млн просмотров. Google также показала, как происходили съёмки рекламного ролика.
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