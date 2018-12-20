Маколей Калкин снова остался «один дома»

Компания Google выпустила новый рекламный ролик, посвящённый приложению-ассистенту Google Assistant. В съёмках видео принял участие Маколей Калкин , который повторил знаменитые сцены из культового фильма «Один дома».

В ролике, получившим названием Home Alone Again, персонаж Калкина, оставшись в одиночестве, использует голосового помощника, чтобы проверить расписание, обновить список покупок, встретить доставщика пиццы и отпугнуть грабителей от дома с помощью операции «Кевин».

Видео опубликовано 19 декабря, и оно уже успело собрать более 4,6 млн просмотров. Google также показала, как происходили съёмки рекламного ролика.