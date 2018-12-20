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Маколей Калкин повторил сцены из фильма «Один дома» 

Рамблер 4 часа назад
Актер, снявшийся в одном из самых известных новогодних фильмов, повторил некоторые сцены знаменитой комедии в новом видеоролике.
Маколей снова остался дома один в канун Рождества, правда, в современном мире проводить праздники ему гораздо проще. И дело даже не в том, что Кевин Маккалистер из маленького мальчика превратился во взрослого мужчину. «Одиночке» помогает решить все проблемы голосовой помощник сервиса Google.
Собственно рекламе этого помощника и посвящено видео.
Умный ассистент и телевизор включит, и о погоде расскажет, и даже отпугнет от дома грабителей, активировав операцию «Кевин», которая создает иллюзию присутствия в доме множества людей.
Возвращение Калкина к знакомому образу (пусть даже в таком необычном варианте) зрителей удивило и порадовало: ролик, выложенный на YouTube, за сутки посмотрели боле четырех миллионов раз.
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