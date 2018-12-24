Марина Александрова вспомнила детство в коммуналке

Марина Александрова вспомнила о детстве в коммуналке

В детстве актриса жила с родителями в маленькой комнате в питерской коммунальной квартире.

36-летняя Марина Александрова вспомнила о том, как в ее детстве отмечали новогодние праздники. Актриса вместе с семьей жила в коммунальной квартире, с родителями она ютилась в крохотной комнате, площадью 11 квадратных метров. Однако, несмотря на это, Марина с теплотой и ностальгией рассказывает о тех временах, когда все соседи выходили на общую кухню, устраивая шумные празднества.

«Это была питерская коммунальная квартира на тринадцать семей. Комнаты были крошечные, метров по одиннадцать. И в этих комнатах жили целые семьи. А на старый Новый год дети из всех квартир вместе ходили колядовать, посыпали всех зерном, «зарабатывали» конфеты». Мы в комнате устанавливали небольшую искусственную елку, поскольку живую всунуть было просто невозможно», — отметила актриса.

Со временем жизнь Марины Александровой изменилась, вместе со своими детьми и мужем Андреем Болтенко она поселилась в просторном доме. У актрисы есть шестилетний сын Андрей и трехлетняя дочка Екатерина.

@mar_alexandrova

«Мне кажется, один из самых крутых поступков в моей жизни — то, что я вышла за лучшего мужчину», — приводит 7days.ru слова Марии Александровой

Актриса не только снимается в кино, но и играет в театре. Она известна по таким картинам, как «Бедная Настя» (2003), «Я тебя никому не отдам» (2010), «Екатерина» (2014), «Екатерина. Взлет» (2017), «Домашний арест» (2018).