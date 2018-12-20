Российские актеры, озвучившие зарубежные мультики

Когда мы смотрим мультипликационные фильмы, мы оцениваем персонажей. Но если при просмотре обычной киноленты мы видим внешность актёра, мимику, жесты, то в мультиках нам приходится довольствоваться голосом. И зачастую именно голос определяет наше отношение к герою. А как выбирают артистов для озвучивания героев мультиков?

1. «Ральф против интернета» (2018). Главный герой Ральф — здоровяк, сильный, но беззлобный. Кажется, что и озвучивать его должен артист с похожей комплекцией. В российском варианте Ральф говорит голосом Станислава Дужникова , тоже крупного мужчины, который часто снимается в ролик добродушных недотёп.

2. «Зверополис» (2016). Ленивец Блиц — один из самых ярких персонажей фильма, который у отечественных зрителей вызвал массу ассоциаций с работниками государственных организаций. Голос версии очаровательному, но невозможно медлительному ленивцу подарил знаток животных и многолетний ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов