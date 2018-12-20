Российские актеры, озвучившие зарубежные мультики 

Когда мы смотрим мультипликационные фильмы, мы оцениваем персонажей. Но если при просмотре обычной киноленты мы видим внешность актёра, мимику, жесты, то в мультиках нам приходится довольствоваться голосом. И зачастую именно голос определяет наше отношение к герою. А как выбирают артистов для озвучивания героев мультиков?
1. «Ральф против интернета» (2018). Главный герой Ральф — здоровяк, сильный, но беззлобный. Кажется, что и озвучивать его должен артист с похожей комплекцией. В российском варианте Ральф говорит голосом Станислава Дужникова, тоже крупного мужчины, который часто снимается в ролик добродушных недотёп.
2. «Зверополис» (2016). Ленивец Блиц — один из самых ярких персонажей фильма, который у отечественных зрителей вызвал массу ассоциаций с работниками государственных организаций. Голос версии очаровательному, но невозможно медлительному ленивцу подарил знаток животных и многолетний ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов.
3. «Головоломка» (2015). У главной героини фильма есть пять эмоций, и каждая из них живёт своей жизнью. Выбор актёров, которые озвучили ленту для россиян, был креативным: Брезгливость говорила голосом Ксении Собчак, а Гнев — голосом Дмитрия Нагиева.