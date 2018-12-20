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Реальная жизнь актеров сериала «Ольга» 

Рамблер 3 часа назад
Сериал «Ольга» стартовал в 2016 году и сразу привлёк внимание. Главные герои понравились зрителям, поэтому авторы сняли ещё несколько сезонов, и сейчас работают над очередным. А как живут актёры, исполняющие в истории главные роли?
1. Яна Троянова, в сериале Ольга. Яне 45 лет. Она была замужем, в браке у неё появился сын. Однако муж любил прикладываться к бутылке и поднимал на неё руку, поэтому супруги развелись. В 2003 году актриса вышла замуж за режиссёра Василия Сигарёва, но спустя 8 лет в её жизни произошла трагедия: 21-летний сын покончил с собой. Сейчас Яна активно снимается, но говорить на личные темы не любит.
2. Василий Кортуков, в сериале Юрий, отец Ольги. Василий прославился в молодости, сыграв в популярной сказке «После дождичка в четверг», но потом снимался мало. Сериал «Ольга» перезапустил карьеру 58-летнего артиста, о нём вспомнили поклонники из старшего поколения и узнали молодые зрители. Личная жизнь Василия всегда бурлила, но сейчас он одинок.
3. Максим Костромыкин, в сериале Григорий, кавалер Ольги. Максимучился во ВГИКе у Игоря Ясуловича, после работал в театре Станиславского, с 2007 года служит в ТЮЗе. Личную жизнь он предпочитает не обсуждать, но известно, что у 38-летнего Костромыкина есть 11-летняя дочь, но сейчас он не женат.
Комментарии
Актеры , Видео , Игорь Ясулович , Василий Сигарев , Яна Троянова , Максим Костромыкин , Василий Кортуков
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