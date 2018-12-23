Никто не пришел проститься: судьба Георгия Вицина

"Порядочный человек всегда простак" — эта фраза нравилась великому и любимому многими актеру Георгию Вицину . И те, кто был с ним знаком лично, знали, что эти слова о нем самом. Он до последних дней оставался добрым и отзывчивым человеком, не считал главным славу и деньги, которых, собственно, в последнее время у него толком и не было, был уверен, что смех — одно из главных умений человека, а, напротив, отсутствие чувства юмора — болезнь.

"По-моему, пока жив, очень легко быть счастливым. А когда есть собака, жена, дочь и добрые воспоминания — это уже сверх нормы для пожилого человека!"

— говорил артист.

Многие считают, что талант Вицина был открыт Гайдаем, однако это не так. Его очень ждали как прекрасно зарекомендовавшего себя и перспективного драматического актера на роль Гоголя, однако съемки картины Гайдая начались раньше, так Георгий уже и слился с образом комика. Более сотни фильмов остались за плечами актера. И в большинстве из них он был в образе простака-пьяницы. Многие уже даже думали, что невозможно трезвеннику так здорово играть любителя выпить. Однако Георгий был как раз из тех, кто никогда не употреблял спиртного.

Кадр из фильма "Самогонщики"

Сцены в "Кавказской пленнице", где герой актера говорит о хорошей жизни, могло так и не случиться, ведь на площадке нужно было выпить настоящее пиво, а Георгий наотрез отказывался. В итоге ему все же пришлось глотнуть, когда стало ясно, что заменить пенное в кадре ничем не получится. Карьера Вицина была блестящей, но он совсем не любил славы. Он прятался даже от коллег по площадке в перерывах между сценами. Не давал он и интервью, был крайне не рад открытию музея в честь него и его коллег из знаменитой хулиганской тройки: Вицин, Моргунов, Никулин. Он никогда не принимал гостей: "Мой дом — моя крепость".

Но все вышеперечисленное говорит не о злости и скрытности талантливого артиста, а лишь о его скромности. На пенсии Вицин жил довольно бедно, но даже при этом он всегда тратил деньги на конфеты для соседских детей, покупал орехи, чтобы кормить птиц и никогда не мог пройти мимо бродячей собаки. Он подбирал их и выхаживал.

Сложно что-то утверждать на тему того, кто был виноват в том, что проститься с великим человеком пришли только его жена, дочь и несколько соседей. Кто-то говорит, что вдова Георгия не принимала звонки и помощь, но факт останется фактом — ни поклонников (таких многочисленных при жизни), ни коллег на похоронах не было.