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Как сложилась жизнь Столярова, сыгравшего Садко 

Рамблер 3 часа назад
Руслан из фильма «Руслан и Людмила» (1938), Иван из сказки «Василиса прекрасная» (1939), Никита Кожемяко из сказки «Кащей бессмертный» (1944), Садко из одноимённой сказочной истории (1952) — все эти волшебные роли сыграл Сергей Столяров.
Сергей появился на свет в 1911 году под Тулой. Отец мальчика погиб во время Первой мировой войны, так что ему с детства пришлось зарабатывать. В подростковом возрасте Сергей увлёкся театром, но поначалу не задумывался о выборе актёрской стези и получил профессию железнодорожника. Чуть позже Столяров осознал, что хочет всё-таки связать жизнь с театром и окончил училище. Первые две роли он сыграл в малозаметных фильмах, а потом поучаствовал в кинопоэме Александра Довженко «Аэроград» (1935), где его увидел Григорий Александров. Александров моментально разглядел в молодом артисте фактурного характерного исполнителя и без проб утвердил его на главную мужскую роль в фильме «Цирк» (1936). С этого момента Сергей Столяров превратился в звезду советского кино. Кстати, скульптор Вера Мухина выбрала Сергея, чтобы он позировал ей для легендарной уже скульптуры «Рабочий и колхозница», ставшей символом киностудии «Мосфильм».
Как Сергей Столяров купил танк, как сложилась его личная жизнь, какую роль сыграл Столяров в жизни Валентина Гафта — обо всём расскажет видео.
Комментарии
Актеры , Видео , Фильмы , Валентин Гафт , Сергей Столяров , Григорий Александров , Вера Мухина , Александр Довженко
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