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Тест на знание ролей Моники Беллуччи 

Рамблер 13 часов назад
Фото: кадр из фильма "Малена"
Моника Беллучи — всемирно известная итальянская актриса и фотомодель, совершенная красота которой покорила без преувеличения весь мир.
Уроженка Читта ди Кастелло и единственный ребенок в семье сотрудника транспортной компании Паскуале Беллуччи и художницы Брунеллы Бриганти, Моника бросила учебу в школе ради модельной карьеры, и, как выяснилось, не прогадала. А затем также решительно отправилась штурмовать мир кино и снова победила.
Моника сумела избежать участи многих красивых актрис и доказала свой талант перевоплощения в сложных драматических ролях.
Пройдите наш кинотест и вспомните роли прекрасной Моники.
Актеры , Тесты , Моника Беллуччи
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