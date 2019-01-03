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Тест: кто из актеров имеет русские корни 

Рамблер 3 января 2019
Фото: кадр из фильма "Обитель зла"
Среди звезд Голливуда множество выходцев из России, чьи предки эмигрировали в Америку, спасаясь от революции, войн и просто в поисках лучшей жизни за океаном. Самые известные из них, конечно, Мила Йовович и Леонардо Ди Каприо. Но на самом деле, список голливудских звезд, в чьих жилах течет русская кровь, можно продолжать очень долго.
Вы наверняка удивитесь, но, например, Стивен Спилберг может похвастаться не только русскими корнями, но даже родством с Борисом Пастернаком. Муж сестры режиссера — родственник русского поэта.
А сможете ли вы догадаться, в чьих еще жилах течет русская кровь?
Актеры , Тесты , Стивен Спилберг , Мила Йовович , Борис Пастернак , Леонардо ДиКаприо
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