Единственная комедия в жизни Василия Ланового 

Фильм «Полосатый рейс» вышел в 1961 году и моментально стал кинохитом. В нём в эпизодическом эпизоде появился Василий Лановой, который к тому моменту был признанной звездой и секс-символом советского кино: уже вышла героическая драма «Павка Корчагин» (1956), где Лановой сыграл самого Корчагина, готовилась к выпуску романтическая картина «Алые паруса», где Василий играл главного героя Артура Грея. Предлагать ему эпизодическую роль, да ещё и в комедии было идеей сомнительной. Но режиссёр «Полосатого рейса» Владимир Фетин нашёл выход. Этот эпизод стал одним из самых ярких в фильмографии артиста, но в комедиях он больше не снимался.