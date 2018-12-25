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Какими стали актеры из «Графини де Монсоро» 

Рамблер 5 часов назад
Российский сериал «Графиня де Монсоро» снимали два года, в 1998 года он вышел на телеэкраны и сразу завоевал зрителей. В 26 сериях авторы максимально близко к одноимённому роману Александра Дюма-отца изложили историю французского королевского двора XVI века. Отдельных похвал заслужил выбор актёров, многие из которых после сериала стали настоящими звёздами или вернули себе слегка угасшую славу. Как изменились артисты, попавшие в этот проект?
1. Александр Пашутин в сериале сыграл приближённого герцога Анжуйского Орильи.
2. Алексей Горбунов перевоплотился в шута Шико при дворе французского короля Генриха III.
3. Дмитрий Марьянов стал в сериале стал сеньором де Сен-Люком, любимцем Генриха III.
4. Анна Дубровская сыграла Габриэль де Ториньи, фрейлину королевы Маргариты Наваррской.
5. Дмитрию Певцову доверили роль Генриха Наваррского, короля Франции, лидера гугенотов.
6. Екатерина Стриженова предстала в образе Жанны де Сен-Люк де Коссе-Бриссак, супруге сеньора де Сен-Люка.
7. Екатерина Васильева воплотила на экране Екатерину Медичи, мать Генриха III.
8. Евгений Дворжецкий появился в «Графине де Монсоро» в роли Генриха III.
9. Габриэлла Мариани исполнила роль Дианы де Меридор, графини де Монсоро.
10. Кирилл Казаков получил роль герцога Анжуйского.
Комментарии1
Актеры , Видео , Сериалы , Алексей Горбунов , Дмитрий Певцов , Дмитрий Марьянов , Екатерина Васильева , Екатерина Стриженова , Евгений Дворжецкий , Кирилл Казаков , Анна Дубровская , Александр Пашутин
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