Звезды, у которых есть дублеры

Как вы думаете, кого из членов съемочной группы недооценивают? Очевидно, что это люди, которые принимают активное участие в процессе, но на экране оказываются незаметными. Конечно же, это дублеры известных актеров. Трюки, которые они выполняют, делают фильмы более динамичными, но знаменитости при этом не страдают, ведь все самое сложное за них делают каскадеры. Кого же из голливудских звезд заменили на площадке дублеры?

Крис Хемсворт

Крис Хемсворт не раз уступал место дублеру во время съемок фильма «Тор».

Арнольд Шварценеггер

Бесстрашный Терминатор, постоянно работает с дублером, с которым, кстати, давно дружит. Вместе они снялись в 14 фильмах.

Ума Турман

Ума Турман не стала рисковать в сценах драк «Убить Билла» и предпочла, чтобы за нее действовала каскадерша.

Джонни Депп

Снимаясь в «Пиратах Карибского моря», он также пользовался в опасные моменты услугами дублера.

Иэн Маккеллен

Иэну Маккеллену, сыгравшему волшебника Гэндальфа в трилогии «Властелин колец», подобрали сразу несколько дублеров разного роста. Их использовали в разных сценах в зависимости от того, какие еще герои там действовали.