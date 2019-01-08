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Последние слова знаменитостей 

Рамблер 9 часов назад
Последние слова, которые человек произносит перед смертью, иногда значат очень много. Некоторые люди отдают в этот момент важные указания, другие пытаются шутить, третьи прощаются с близкими.
Отличается ли знаменитость от обычного человека, когда проживает последние секунды? Давайте узнаем о последних словах выдающихся людей.
Композитор Людвиг ван Бетховен, гениальный, невероятно одарённый, но потерявший слух к 48 годам. В последний день его жизни разразилась гроза, свой уход композитор предварил словами: «Я вызываю вас на бой, враждебные силы. Трепещите! Бог со мной!».
Писатель Джордж Оруэлл, автор пугающей утопии «1984», перед смертью сказал близким: «В 50 каждый имеет то лицо, которое заслуживает».
Певец и композитор, лидер группы Queen Фредди Меркьюри, имевший миллионы фанатов, скончался, записывая последнюю в жизни песню. Присутствующих в студии Фредди попросил сделать перерыв: «Я больше не могу, сейчас немного отдохну и мы закончим». Больше он там не появился.
Промышленник, изобретатель и владелец заводов, носивших его имя, Генри Форд прожил 83 года. Всю жизнь он неустанно трудился и в последний момент заявил: «Сегодня-то уж я точно хорошо высплюсь».
Исаак Ньютон, ученый, заложивший основы механики и оптики и разработавший дифференциальное исчисление, отказался от исповеди: «Я не буду исповедоваться перед церковью, которая исказила Святое писание. Я сам заключил мир с Богом».
Комментарии1
Актеры , Видео , Людвиг Бетховен , Исаак Ньютон , Генри Форд , Джордж Оруэлл
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