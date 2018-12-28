Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Воспитательница
Драма
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL
Документальный, Музыкальный
Купить билет

Актеры, которых мало кто помнит молодыми 

Рамблер 5 часов назад
Некоторые голливудские звёзды выросли на глазах публики. Юные артисты начали сниматься ещё дошкольниками, поэтому их взросление прошло под прицелами камер. А вот другие знаменитости стали популярными лишь в зрелом возрасте. Конечно, они снимались в кино и раньше, но роли были так незаметны, что о них знали лишь критики и самые въедливые киноманы.
Мало кто представляет себе молодого Жана Рено. Подавляющее большинство зрителей вспомнят французского актёра лишь уже зрелым мужчиной. Жан долго пытался найти себя в кино, но только когда ему было под 40, он встретился с режиссёром Люком Бессоном, благодаря которому и стал звездой. Сначала был боевик «Подземка» (1985), где Рено снимался уже 37-летним, а в 1994 году прогремел и «Леон», выведший Жана Рено в мировые знаменитости. На тот момент актёру было 46.
Смотрите видео и узнайте о других артистах, которых мы не помним молодыми.
Актеры , Видео , Люк Бессон , Жан Рено
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лоу и Ларсон на свежих кадрах из «Капитана Марвел»
Фильмы, разгромленные критиками, но ставшие хитами
12 сериалов, чтобы залипнуть на все каникулы
Как представляли 2019 год в фильмах прошлого
Самые популярные актёры и актрисы 20182
Видео
05:42
Странности в знаменитом триллере про клоуна
Фильмы
01:37
Степаненко побила актрису на глазах у коллег
ТВ Фильмы
05:24
Как изменились актеры из «Пиратов Карибского моря»
Актеры
03:56
Мультики, с треском провалившиеся в прокате
Фильмы
08:21
Актеры, которых мало кто помнит молодыми
Актеры
12:48
Детали из фильмов, на которые не обращают внимания
Фильмы
05:20
Новогодние герои, без которых нет праздника
Фильмы
05:05
Актеры, которые могли бы сыграть Супермена
Актеры
02:52
Кто придумал гладить волосы Вертинской утюгом
Актеры
10:08
Триллеры, которые серьезно обновили жанр
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение