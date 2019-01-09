Почему Наталья Вавилова ушла из кино 

Актриса Наталья Вавилова начала карьеру в 1974 году, но известной стала лишь два года спустя, снявшись в школьной драме режиссёра Владимира Меньшова «Розыгрыш». Но всесоюзною популярность принесла молодой актрисе роль дочери главной героини в фильме «Москва слезам не верит». Александра стала визитной карточкой Натальи, подавляющее большинство отечественных зрителей помнят её именно по этой картине. В следующие десять лет Вавилова тоже снималась, однако ни одна лента с её участием не стала такой же яркой, как оскароносный фильм Меньшова. Но в начале девяностых очаровательная артистка исчезла с экранов. Что случилось с Натальей и почему она отказывается общаться с журналистами сегодня? Об этом рассказывает ролик.