Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Снежная Королева: Зазеркалье
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мэри Поппинс возвращается
Приключение, Фэнтези, Мюзикл
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Жил-был Дэдпул
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск 88. Сказочные каникулы!
Мультфильм
Купить билет
Пирсинг
Триллер
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Почему Наталья Вавилова ушла из кино 

Рамблер 10 часов назад
Актриса Наталья Вавилова начала карьеру в 1974 году, но известной стала лишь два года спустя, снявшись в школьной драме режиссёра Владимира Меньшова «Розыгрыш». Но всесоюзною популярность принесла молодой актрисе роль дочери главной героини в фильме «Москва слезам не верит». Александра стала визитной карточкой Натальи, подавляющее большинство отечественных зрителей помнят её именно по этой картине. В следующие десять лет Вавилова тоже снималась, однако ни одна лента с её участием не стала такой же яркой, как оскароносный фильм Меньшова. Но в начале девяностых очаровательная артистка исчезла с экранов. Что случилось с Натальей и почему она отказывается общаться с журналистами сегодня? Об этом рассказывает ролик.
Актеры , Видео , Владимир Меньшов , Наталья Вавилова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выживали советские кинолегенды в девяностые5
5 самых ожидаемых сериалов 2019 года
Фильм «Фаворитка» стал лидером по числу номинаций
Представлен логотип «Евровидения-2019»
Как создавали мультик «Кот Леопольд»1
Видео
06:01
Актеры, своими руками сломавшие собственную карьеру
Актеры
01:00
Что случилось с участницей «Битвы экстрасенсов»
ТВ
10:16
Звезды, попавшие в Книгу рекордов Гиннеса
Актеры
03:00
Как Вячеслав Тихонов запел в кино
Актеры
05:12
Как выживали советские кинолегенды в девяностые
Актеры
11:32
Романтические кинопары, которые враждовали в жизни
Актеры Фильмы
08:47
Фильмы для сохранения новогоднего настроения
Фильмы
05:10
Почему Наталья Вавилова ушла из кино
Актеры
04:20
Фильмы, премьеры которых долго откладывали
Фильмы
10:04
Сериалы, на которые стоит потратить время
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение