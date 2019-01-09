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Как выживали советские кинолегенды в девяностые 

Рамблер 40 минут назад
Девяностые годы были тяжёлым временем для нашей страны. Люди, которые вчера ещё ясно представляли себе будущее, вдруг потерялись и перестали понимать, как жить. Не стали исключением и кинозвёзды. Только недавно их носили на руках, но в одночасье они оказались никому не нужными. Чем перебивались советские кумиры в смутное время?
Михаил Кононов, сыгравший скромного учителя в фильме «Большая перемена» (1973), остался не у дел в девяностые. В модных лентах «с клубничкой» сниматься он не желал, да и режиссёры не видели его в таких ролях. Поэтому вместе с супругой актёр уехал в деревню. Там он планировал организовать сельскохозяйственное предприятие, но затея не удалась — у Кононова не было ни тяги к земледелию, ни предпринимательской жилки. В итоге артист начал злоупотреблять алкоголем и в 67 лет ушёл из жизни.
Как выживали другие советские знаменитости в те самые «лихие девяностые»? Видео рассказывает о судьбах звёзд.
Комментарии5
Актеры , Видео , Михаил Кононов
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