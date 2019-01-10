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Популярные актеры, ушедшие в другие профессии 

Рамблер 6 часов назад
Не все считают, что творческая профессия — лучший выбор в жизни. Есть люди, которые уверены, что актёрство может быть увлечением или украшением досуга, но никак не основным занятием в жизни. Эти звёзды, когда-то блеснувшие на экране, отказались от кинокарьеры и выбрали в жизни другой путь.
1. Джек Глисон. Джек начал сниматься ещё в 14 лет, но фильмы не принесли ему большой славы. Зато сериал «Игра престолов», где Глисон сыграл омерзительного Джоффри Баратеона, вывел парня в число звёзд. В 2014 году Джек заявил, что намеревается завершить кинокарьеру, поскольку голливудская жизнь не для него. Он основал свою школу, где сейчас и работает. Сейчас Глисону 26 лет.
2. Брэдли Пирс. Брэдли появился на телеэкранах в 6 лет, снявшись в рекламе. Потом он понемногу снимался в кино, но звёздным часом для него стала картина «Джуманджи» (1995), после которой на него обрушилась слава. После было ещё несколько проектов, но столь успешных ролей не случилось. Постепенно Пирс отошёл от кино и начал заниматься ресторанным бизнесом. Сегодня 36-летний Брэдли Пирс — ресторатор и бармен. Однако творчество он не забросил, очень часто его привлекают для озвучания мультфильмов и компьютерных игр.
3. Скандар Кейнс. 12-летнему Скандару невероятно повезло — он попал в ленту «Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и платяной шкаф» и в одночасье стал любимцем девчонок по всему миру. После Кейнс сыграл в трёх продолжениях, закрепив успех. Повзрослев, парень решил завязать с актёрством и поступил в университет. Теперь 27-летний Скандар Кейнс — советник члена британского парламента.
Комментарии
Актеры , Видео , Джек Глисон , Брэдли Пирс , Парламент Великобритании
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