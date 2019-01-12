Актрисы, которым стыдно за откровенные сцены

Обнаженным телом в кадре зрителя сейчас не удивишь. Но эти актрисы признаются, что за некоторые сцены им все-таки немного стыдно.

Шэрон Стоун, «Основной инстинкт»

Кадр из фильма «Основной инстинкт»

Все зрители мира, наверно, при упоминании об этом фильме в первую очередь вспоминают знаменитую сцену, когда актриса, на которой нет нижнего белья, кладет ногу на ногу. Но этого эпизода могло и не быть.

Как утверждает сама Шэрон Стоун, она даже не подозревала, в какой откровенной сцене ей предстоит участвовать. Режиссер картины Пол Верховен попросил актрису перед съемками очередного эпизода снять нижнее белье, поскольку оно слишком заметно сквозь платье. Ничего не подозревающая Шэрон согласилась. И лишь на премьере картины увидела, насколько откровенную сцену режиссер включил в фильм. Говорят, Верховен даже получил от актрисы пощечину за то, что провернул такой трюк. Правда это или нет, достоверно не известно. А эпизод, между тем, стал одним из самых запоминающихся.

Дженнифер Лоуренс, «Пассажиры»

Кадр из фильма «Пассажиры»

Актриса не стесняется своего обнаженного тела, но некоторые правила морали все же заставляют ее смущаться. Так, например, в «Пассажирах» Лоуренс пришлось принимать участие в постельных сценах с партнером по фильму Крисом Праттом . Все бы ничего, но Пратт был женат, а опыта съемок откровенных эпизодов с женатыми мужчинами у Дженнифер не было. Для того, чтобы перебороть смущение, Лоуренс решила немного выпить, но, по ее признанию, немного перебрала с алкоголем. Актриса потом призналась, что потом совершенно не помнила, как снималась эта сцена. Лоуренс отмечает, что за это ей действительно стыдно.

Кейт Уинслет, «Титаник»

Кадр из фильма «Титаник»

Нельзя обвинить актрису в пуританстве. Кейт вполне лояльно относится к тому, чтобы показывать тело в кадре и не стесняется его демонстрировать в некоторых фильмах. Но сама актриса отмечает, что первой откровенной сценой для нее стал знаменитый эпизод в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник». Уинслет признается, что очень стеснялась обнажаться перед съемкой и до сих пор жалеет, что ей пришлось «показать так много».

Холли Берри, «Бал монстров»

Кадр из фильма «Бал монстров»

Было бы странно, если бы актриса жалела о том, что приняла участие в фильме, который в итоге принес ей «Оскар». И о том, что пришлось обнажаться в картине Берри тоже не сетует. Но актриса уверена, что «Бал монстров» вполне мог обойтись без такого большого количества сцен насилия.