Актеры, которые переигрыванием испортили фильмы

От удачного выбора актёра зависит успех фильма. Если актёр проникся судьбой героя, которого он играет, вжился в него и даже слился с персонажем, то зритель увидит искреннюю игру. А вот если исполнитель не понимает, кого он играет, или переигрывает, провала не избежать. Именно так случилось в этих картинах.

1. Кристен Стюарт в фильме «Сумерки» (2008). Кристен слишком энергично изображала боль от укуса вампира. Если в романе, по которому снята картина, эта боль описывалась как «изысканная», то на экране на лице Стюарт написана истерика.

2. «Джильи» (2003). В ленты главные роли сыграли Дженнифер Лопес Бен Аффлек , на момент съёмок бывшие самой популярной романтической парочкой, которые собирались пожениться. Фильм разнесли и зрители, и критики, и больше всего негативных отзывов досталось именно Лопес и Аффлеку, которые чудовищно переигрывали.