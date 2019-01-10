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Актеры, которые переигрыванием испортили фильмы 

Рамблер 1 час назад
От удачного выбора актёра зависит успех фильма. Если актёр проникся судьбой героя, которого он играет, вжился в него и даже слился с персонажем, то зритель увидит искреннюю игру. А вот если исполнитель не понимает, кого он играет, или переигрывает, провала не избежать. Именно так случилось в этих картинах.
1. Кристен Стюарт в фильме «Сумерки» (2008). Кристен слишком энергично изображала боль от укуса вампира. Если в романе, по которому снята картина, эта боль описывалась как «изысканная», то на экране на лице Стюарт написана истерика.
2. «Джильи» (2003). В ленты главные роли сыграли Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, на момент съёмок бывшие самой популярной романтической парочкой, которые собирались пожениться. Фильм разнесли и зрители, и критики, и больше всего негативных отзывов досталось именно Лопес и Аффлеку, которые чудовищно переигрывали.
3. Энди Макдауэлл в фильме «Четыре свадьбы и одни похороны» (1994). Главная героиня в исполнении Энди выглядит карикатурно и неестественно. Но апофеозом стала одна из последних сцен, в которой Энди признаётся в любви главный герой, которого играл Хью Грант. В этот момент актриса напрочь забыла об эмоциях, и на её лице не видно никаких чувств.
Комментарии
Актеры , Видео , Фильмы , Кристен Стюарт , Дженнифер Лопес , Хью Грант , Бен Аффлек , Энди Макдауэлл
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