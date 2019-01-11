Три семьи Михаила Пуговкина

Актёр Михаил Пуговкин ушёл из жизни в 2008 году, но комедии с его участием, входящий в золотой фонд отечественного кинематографа, и по сей день напоминают зрителями о его таланте. Последнюю роль в кино Пуговкин сыграл в 2004 году, а первую — ещё в довоенном фильме «Яков Свердлов», который вышел в 1940. Всего же на счету Михаила Ивановича более сотни киноролей, причём почти всегда он снимался в комедийных историях.

Как закончились первые две семьи артиста? За что на него всю жизнь злилась дочь от первого брака? Почему в последние годы жизни актёр не хотел ни с кем общаться? Об этом рассказывает видео.