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Голливудские миллионеры, которые живут скромно 

Рамблер 6 часов назад
Некоторые голливудские знаменитости с баснословными гонорарами ведут себя как истинные звезды: требуют особое меню, заказывают шикарные номера в отелях, предпочитают исключительно премиальные автомобили и дизайнерскую одежду.
Но есть среди них и неприхотливые люди, которые, обладая миллионными состояниями, живут очень скромно.

Билл Мюррей

Состояние звезды фильма «День сурка» — 120 миллионов долларов. Проживает в небольшом двухкомнатном домике площадью чуть более 100 кв. м. без камина, системы отопления и бассейна.

Пьер Ришар

Один из самых известных французских актеров. Много лет жил на барже, пришвартованной к набережной Сены в Париже. Ездит на подержанной машине и изношенном мотоцикле.

Леонардо Ди Каприо

Относится к числу самых высокооплачиваемых актеров. Состояние Ди Каприо — более 200 миллионов долларов, он известен как активист-защитник природы, он спонсирует фонды по защите окружающей среды. Автопарк звезд состоит всего из одного гибридного авто.

Дженнифер Лоуренс

Обладательница «Оскара» после свалившейся на нее славы так и не сменила место жительства — она по-прежнему живет в небольшой двухкомнатной квартире, купленной сразу после переезда в Лос-Анджелес. Регулярно ходит в бюджетные магазины и не брезгует скидочными купонами.

Киану Ривз

Имеет славу главного скромняги Голливуда. Несмотря на внушительный счет, живет более чем скромно: не имеет телохранителей, пользуется метро, а однажды отпраздновал день рождения в уличном кафе и угощал тортом поклонников.
Комментарии
Актеры , Видео , Билл Мюррей , Дженнифер Лоуренс , Пьер Ришар , Киану Ривз , Леонардо ДиКаприо
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