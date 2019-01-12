Что мы знаем о Джеки Чане 

Актер Джеки Чан в свои 64 года находится в отличной спортивной форме и все так же радует публику замечательными ролями, как и 30 лет назад. Джеки начинал в Гонконге, а потом часто снимался в Голливуде. В его фильмах всегда есть не место не только уникальным трюкам, но и симпатичным шуткам, и именно за это сочетание картины с участием актера так любит публика. Личную жизнь Чан не афиширует, но некоторые факты о нем и его семье все же известны.
1. После рождения родители мальчика хотели продать его принимавшему роды врачу.
2. В 22 года Чан сделал пластическую операцию, увеличив глаза.
3. Ежедневно артист тренируется три часа.
4. Исполнитель, который без каскадеров выполняет все трюки на съемках, боится больниц и уколов.
5. Чан — заботливый сын, который всегда беспокоится о родителях.
6. Огромное место в его жизни занимает благотворительность.
7. Снимаясь в фильме «Доспехи Бога» актер без страховки спрыгнул на парящий в небе шар, совершив уникальный и крайне опасный трюк.
8. Ради съемок небольшой сцены в картине «Лорд Дракон» с его участием сделали 2 900 дублей. Этот рекордный показатель занесен в Книгу рекордов.
9. Джеки Чан ведет здоровый образ жизни, не употребляет алкоголь и кофе и не курит.
10. Артист бережно относится к деньгам, не содержит прислуги и выполняет большую часть работы по дому сам.