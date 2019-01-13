Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Снежная Королева: Зазеркалье
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Путь домой
Приключение, Мелодрама, Семейный
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Крид-2
Драма, Спортивный
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Мэри Поппинс возвращается
Приключение, Фэнтези, Мюзикл
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Тёмное зеркало
Триллер
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Жил-был Дэдпул
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Начни сначала
Ромком
Купить билет

10 звезд, которые выросли в нищете 

Рамблер 39 минут назад
Им приходилось не только греться в лучах славы, но и ночевать на вокзалах и питаться в столовых для бездомных.
Многие, глядя на глянцевую dolce vita знаменитостей, со вздохами зависти мечтают о такой же красивой жизни и мировой славе. Но мало кто знает (да и, будем честными, хочет знать), насколько тернистым может быть путь на вершину успеха.
Нет, звезды не рождаются с кредитными карточками в руках или золотыми ложками во рту. Многие из них до того, как стать известными «хлебнули» неприятностей неприглядной жизни большим половником. И сегодняшние дорогие особняки, шикарные автомобили и дизайнерские наряды — заслуженная награда за упорство и трудолюбие.
Разумеется, кому-то из актеров повезло родиться отнюдь не в бедных семьях, но сегодня речь пойдет не о них. Мы расскажем о тех, кому приходилось не только греться в лучах славы и почивать на лаврах, но и ночевать на вокзалах и питаться в столовых для бездомных.
Комментарии
Актеры , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые впечатляющие фильмы-катастрофы
Олег Видов: киногерой, сделавший карьеру на Западе1
5 лучших сериалов о журналистах
Знаменитые дети-актеры, пропавшие с большого экрана
Сериалы для тех, кто любит смотреть все залпом
Видео
05:17
Роли, которые чуть не достались другим актерам
Актеры
04:20
Как популярные сериалы адаптируют в разных странах
Сериалы
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Актеры
05:14
Почему Владимир Гостюхин начал новую жизнь в 50
Актеры
04:21
Что мы знаем о Джеки Чане
Актеры
06:22
Голливудские миллионеры, которые живут скромно
Актеры
02:37
Что известно о Наталье Андрейченко
Актеры
01:30
Роберт Де Ниро открестился от роли Дональда Трампа
Актеры
04:57
Ляпы, которые оставили в известных фильмах
Фильмы
06:01
Актеры, своими руками сломавшие собственную карьеру
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение