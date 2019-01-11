Актеры популярных сериалов: тогда и сейчас

В начале девяностых годов российские сериалы ещё не снимались, так что зрителям приходилось довольствоваться зарубежными историями. Герои мыльных опер становились чуть ли не членами семьи, за их приключениями следили, им сопереживали, за них волновались. Артистов, игравшие в сериалах главные роли, публика боготворила и старалась узнать хоть какие-то подробности личной жизни. А какими стали герои девяностых сегодня?

2. Роуз Макгоуэн (45) играла Пейдж Мэтьюс в той же саге.

3. Кортни Кокс (54) играла Монику Геллер в сериале «Друзья».

5. Хизер Локлир (57) играла Аманду Вудворд в сериале «Мелроуз Плейс».

6. Факундо Арана (46) играл Иво в сериале «Дикий ангел».

10. Люси Лоулесс (50) играла Зену в сериале «Зена — королевы воинов».

11. Вероника Кастро (66) играла Розу Гарсия в сериале «Дикая роза».

12. Памела Андерсон (51) играла Си Джей Паркер в сериале «Спасатели Малибу».

13. Джейсон Пристли (49) играл Брендона Уолша в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».

14. Шеннен Доэрти (47) играла Бренду Уолш в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».

15. Люк Перри (52) играл Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».

16. Элен Ролле (52) играла Элен в сериале «Элен и ребята».

17. Патрик Пьюдеба (47) играл Николя в сериале «Элен и ребята».

18. Пета Уилсон (48) играла Никиту в сериале «Её звали Никита».

19. Тобиас Моретти (59) играл Рихарда Мозера в сериале «Комиссар Рекс».