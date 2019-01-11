Сэмюэля Л. Джексона назвали самым кассовым актером в истории Голливуда

Доходы лент, в которых снимался актер, проанализировал сайт Box Office Mojo, постоянно отслеживающий кассовые сборы от кинопроката.

За свою карьеру популярный актер снялся более чем в ста фильмах, в совокупности эти картины собрали 13,3 миллиарда долларов в мировом прокате. Большая часть этих средств заработана благодаря лентам киновселенной Marvel. В них Сэмюэль Л. Джексон играет Ника Фьюри — супергероя и директора организации Щ. И. Т.

Несмотря на весьма выдающееся достижение, у Джексона нет ни одной премии "Оскар", а номинирован на эту премию он был однажды — за роль второго плана в фильме культового режиссера Квэнтина Тарантино "Криминальное чтиво". Вероятно, несмотря на то, что актер стабильно снимается в пяти фильмах в год на протяжении долгого времени, выдающейся роли он пока не сыграл.