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Роли, которые чуть не достались другим актерам 

Рамблер 7 часов назад
Пересматривая любимые фильмы, мы не перестаем восхищаться талантом актеров и удивляться, насколько точно угадали режиссеры с исполнителями главных ролей в своих картинах.
Может даже сложиться впечатление, что артисты не проходят никаких кастингов. Так действительно иногда случается. Некоторые роль создаются конкретно под какого-то актера. В иных же ситуациях дело решает случай. И решает, надо сказать, чаще всего, удивительным попаданием.
Действительно, сложно представить, например, кого-то другого в роли Железного Человека, кроме Роберта Дауни младшего. А ведь изначально на нее рассматривали… Тома Круза. Лишь благодаря ряду обстоятельств Дауни удалось примерить костюм супергероя.
Кто же еще должен был сыграть культовых персонажей, которых мы уже не представляем другими? И почему рассматриваемые на эти роли актеры решили отказаться от предоставленных им шансов?
Актеры , Видео , Том Круз
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