Роберт Де Ниро открестился от роли Дональда Трампа

Популярный актер Роберт Де Ниро рассказал, смог бы он сыграть действующего президента США или нет?

В интервью изданию Bild am Sonntag он сообщил, что точно не сумел бы войти в роль и сыграть Дональда Трампа . По словам актера, он старается в каждом персонаже найти что-то, что заставит сопереживать ему. В случае с Трампом, считает Де Ниро, сделать это попросту невозможно:

Я постоянно пытаюсь отыскать какую-то черту характера, которая заставит меня и окружающих сопереживать ему, но мне это попросту не удается!

Роберт Де Ниро рассказал, что считает Дональда Трампа "аморальным" человеком.

Как ответил актер, единственным подходящим вариантом ответа на вопрос, когда он сможет сыграть Трампа, было бы: "Никогда".