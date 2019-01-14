Как «танцор диско» стал бизнесменом

Индийский фильм «Танцор диско» (1982) был в восьмидесятые годы мировым хитом. Советские зрители моментально влюбились в живописный мир Болливуда, а песня из картины Jimmy Jimmy Jimmy Aaja популярна до сих пор. А что стало с исполнителем главной роли актёром Митхуном Чакраборти?

Митхун ещё в детстве увлёкся актёрством, и после школы попытался поступить в кинематографический институт. Сначала попытка провалилась, поскольку происхождение молодого человека показалось приёмной комиссии недостаточно благородным. Однако парень с привлекательной внешностью и явно одарённый всё-таки привлёк внимание экзаменаторов, так что в итоге Чакраборти стал студентом.

Карьера в кино началась с эпизодов, но постепенно Митхун завоевал популярность у публики и в итоге стал одной из главных звёзд Болливуда. Сегодня в его фильмографии более 350 картин, многие из которых стали уже классическими. В конце прошлого века Чакраборти был не просто знаменитостью, он вошёл в число самых богатых жителей страны. Тогда актёр начал заниматься бизнесом: создал сеть отелей и купил крикетную команду. Но кино он так и не оставил. Сегодня Митхуну Чакраборти 68 лет, он всё так же снимается и много времени уделяет благотворительности.