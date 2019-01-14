Советские актеры, которые делали для друзей все

Людям, у которых есть в жизни настоящий друг, — по-настоящему повезло. Друг — именно тот человек, на которого можно положиться в любой ситуации, будь то драма или счастливя история. И среди актёров есть люди, имеющие славу бескорыстных друзей, готовых ради товарищей на всё.

Василий Лановой и Георгий Юматов , встретившись на съёмках картины «Офицеры» (1971) поначалу не ладили. Дело в том, что Юматов очень хотел сыграть Павку Корчагина в фильме «Павел Корчагин» (1956), но тогда роль отдали Лановому. Через 14 лет, уже снимаясь в «Офицерах», артисты познакомились ближе и стали друзьями. В дальнейшем они даже просили друг за друга, поэтому появилось несколько картин, где зрители снова увидели дуэт Лановой-Юматов.

Какие ещё артисты действительно подружились на годы? Узнайте об этом из видео.