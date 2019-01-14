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Россиянки, озвучивающие голливудских звезд 

Рамблер 5 часов назад
При просмотре кинокартин зрителям важна не только картинка, но и звук. Нельзя полностью наслаждаться действием, если оно не сопровождается голосами, музыкой, особыми эффектами. Актрисы озвучания делают киноленты куда более интересными для российской публики: они дарят голоса зарубежным актрисам, дополняя их образ. Кроме того, многие из них озвучивают мультипликационные фильмы и сериалы и компьютерные игры.
Смотрите ролик и узнайте, чьими голосами говорят в отечественном прокате Джулия Робертс и Эмма Уотсон, Сара Джессика Паркер и Милла Йовович, Скарлетт Йоханссон и Ума Турман.
Актеры , Видео , Скарлетт Йоханссон , Милла Йовович , Сара Паркер , Ума Турман , Джулия Робертс , Эмма Уотсон
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