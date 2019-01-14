Россиянки, озвучивающие голливудских звезд

При просмотре кинокартин зрителям важна не только картинка, но и звук. Нельзя полностью наслаждаться действием, если оно не сопровождается голосами, музыкой, особыми эффектами. Актрисы озвучания делают киноленты куда более интересными для российской публики: они дарят голоса зарубежным актрисам, дополняя их образ. Кроме того, многие из них озвучивают мультипликационные фильмы и сериалы и компьютерные игры.