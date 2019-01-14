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Самые богатые актрисы сериалов в 2018 году 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @sofiavergara
Сериалы давно стали прибыльной статьей в доходах даже очень знаменитых актеров. А учитывая взлетевшее качество телепродукции, больше артистам не приходится выбирать между исскуством и заработком. Представляем вам топ самых успешных актрис телевидения за прошедший год. Напоминаем, что суммы гогонаров указываются без учета налогов и зарплаты агентам.
Возглавляет список как всегда София Вергара, которая снова обошла своих конкуренток. Главным источником дохода является сериал "Американская семейка". За год счета Вергары пополнилась на 42 с половиной миллиона долларов.
На следующей ступеньке пьедестала — звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко. Доход очаровательной блондинки составил 24 с половиной миллиона долларов.
Всего на миллион ей уступила обладательница третьего места Эллен Помпео, известная как Мередит Грей из "Анатомии страсти".
Четвертое место занимает Маришка Харгитей, звезда криминального сериала "Закон и порядок. Специальный корпус", с 13 миллионами долларов.
На пятом месте — еще одна знаменистость "Американской семейки", актриса Джули Боуэн, которая заработала 12 с половиной миллионов.
Шестое и седьмое места занимают актрисы из "Теории большого взрыва", Майем Биалик и Мелисса Рауш, соответственно. Их доход составил по 12 миллионов долларов.
Комментарии
Актеры , Кейли Куоко , София Вергара , Джули Боуэн , Майем Биалик , Мелисса Рауш , Эллен Помпео
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