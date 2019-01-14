Самые богатые актрисы сериалов в 2018 году

Сериалы давно стали прибыльной статьей в доходах даже очень знаменитых актеров. А учитывая взлетевшее качество телепродукции, больше артистам не приходится выбирать между исскуством и заработком. Представляем вам топ самых успешных актрис телевидения за прошедший год. Напоминаем, что суммы гогонаров указываются без учета налогов и зарплаты агентам.

Возглавляет список как всегда София Вергара , которая снова обошла своих конкуренток. Главным источником дохода является сериал "Американская семейка". За год счета Вергары пополнилась на 42 с половиной миллиона долларов.

На следующей ступеньке пьедестала — звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко . Доход очаровательной блондинки составил 24 с половиной миллиона долларов.

Всего на миллион ей уступила обладательница третьего места Эллен Помпео , известная как Мередит Грей из "Анатомии страсти".

Четвертое место занимает Маришка Харгитей, звезда криминального сериала "Закон и порядок. Специальный корпус", с 13 миллионами долларов.