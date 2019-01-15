Истории из прошлого Михаила Пореченкова

Сегодня 49-летний Михаил Пореченков — популярный актёр и замечательный семьянин. Но так было далеко не всегда, в молодые годы у Пореченкова была скандальная репутация. Даже военное училище в Таллине, куда изначально поступил Михаил, он не окончил из-за постоянных дисциплинарных взысканий. В 20 лет будущий артист стал отцом, но заботиться о ребёнке не стал, а оставил возлюбленную с малышом. Спустя 20 лет Михаил узнает, что женщина, подарившая сына, погибла, и с удовольствием примет парня в свою семью, исправив ошибку молодости.

Девяностые годы, покорёжившие страну, стали для Пореченкова временем становления. Он уже был мастером спорта по боксу, а сильные ребята, готовые на всё, в то время были в цене. Сам Михаил позднее рассказывал, что тогда деньги текли к нему рекой. Очевидно, что он не гнушался рэкетом, чтобы произвести впечатление на окружающих доходами.

Что заставило Михаила Пореченкова обратиться к актёрству? Почему он завязал с разборками? Как сложилась его личная жизнь? Узнайте об этом из видео.