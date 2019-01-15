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Кем стал Федор Стуков, в детстве сыгравший Тома Сойера 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна"
Федор родился в семье, которая не имела отношения к актерской среде, но уже в семь лет попал в кино. Он сыграл Тома Сойера в советском фильме 1981 года "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", и в том же году начал сниматься в юмористическом киножурнале "Ералаш".
Но еще до роли Тома Сойера пятилетний Федор сыграл Андрюшу Обломова в эпизоде фильма "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" режиссера Никиты Михалкова, который через два года пригласил Стукова исполнить роль девочки Иришки в трагикомедии "Родня". В интервью Федор рассказывал, что этот опыт ему понравился, он никогда его не стеснялся.
"Никто из настоящих девочек не подходил, и тогда Михалков, видимо, вспомнил, что есть такой мальчик, то есть я".
Кадр из фильма "Родня"
"Был костюм, а когда ты его надеваешь, то и пластика, и все остальное в тебе меняется".
В 1993 году Стуков и на какое-то время уехал в Германию, где играл в театре "Верштадт". Вернувшись обратно, Федор вел такие популярные на российском телевидении передачи, как "Лего-го!", "До 16 и старше", "Мировые розыгрыши".
После работы телеведущим Федор ушел в режиссуру. Стуков признавался, что с самого детства об этом мечтал, просто всегда знал, что для такой работы нужен богатый жизненный опыт.
@stukofffedor
Он срежиссировал несколько серий нового "Ералаша" ("Горячая картошечка", "Фокус-покус" и "С добрым утром!"), сериалы "Как я встретил вашу маму" (2 сезона российской адаптации), "Восьмидесятые" (3 сезона), "Физрук" (2 сезона) и "Адаптация" и "Филфак".
Комментарии
Актеры , Федор Стуков , Никита Михалков
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