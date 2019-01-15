Кем стал Федор Стуков, в детстве сыгравший Тома Сойера

Федор родился в семье, которая не имела отношения к актерской среде, но уже в семь лет попал в кино. Он сыграл Тома Сойера в советском фильме 1981 года "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", и в том же году начал сниматься в юмористическом киножурнале "Ералаш".

Но еще до роли Тома Сойера пятилетний Федор сыграл Андрюшу Обломова в эпизоде фильма "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" режиссера Никиты Михалкова , который через два года пригласил Стукова исполнить роль девочки Иришки в трагикомедии "Родня". В интервью Федор рассказывал, что этот опыт ему понравился, он никогда его не стеснялся.

"Никто из настоящих девочек не подходил, и тогда Михалков, видимо, вспомнил, что есть такой мальчик, то есть я".

Кадр из фильма "Родня"

"Был костюм, а когда ты его надеваешь, то и пластика, и все остальное в тебе меняется".

В 1993 году Стуков и на какое-то время уехал в Германию, где играл в театре "Верштадт". Вернувшись обратно, Федор вел такие популярные на российском телевидении передачи, как "Лего-го!", "До 16 и старше", "Мировые розыгрыши".

После работы телеведущим Федор ушел в режиссуру. Стуков признавался, что с самого детства об этом мечтал, просто всегда знал, что для такой работы нужен богатый жизненный опыт.

@stukofffedor

Он срежиссировал несколько серий нового "Ералаша" ("Горячая картошечка", "Фокус-покус" и "С добрым утром!"), сериалы "Как я встретил вашу маму" (2 сезона российской адаптации), "Восьмидесятые" (3 сезона), "Физрук" (2 сезона) и "Адаптация" и "Филфак".