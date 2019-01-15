Актеры, которые любят разыгрывать коллег

Розыгрыши любят очень многие, особенно, если разыгрывают кого-то другого. Знаменитые люди — не исключение. Актёры иногда хохмят на съёмочной площадке, устраивают невинные перебранки в соцсетях или выкладывают фото, на которых коллеги запечатлены не в лучших образах.

Любимцами публики считаются Блейк Лавли и Райан Рейнольдс . Эта актёрская пара постоянно высмеивает друг друга в интернете, хотя на самом деле Блейк и Райан — образцовая чета, воспитывающая двух дочек. Как-то нью-йоркская газета опубликовала интервью с дамой, рассказавшей, что у неё были отношения с 20 призраками. Героиня подозрительно напоминала Блейк Лавли. Рейнольдс в ответ выложил пост, где прокомментировал статью, отметив, что именно так он и узнаёт новости о супруге.

О других знаменитостях, разыгрывающих коллег, расскажет видео.