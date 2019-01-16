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Куда пропала актриса Амалия Мордвинова 

Рамблер 7 часов назад
Актриса Амалия Мордвинова появилась в российском кино в конце девяностых и сразу запомнилась зрителям яркой внешностью. Её пригласил в театр Марк Захаров и снял в кино Карен Шахназаров. Однако, поблистав несколько лет, Амалия вдруг пропала из поля зрения фанатов. Сначала она вышла замуж и родила дочь, потом развелась, а через несколько лет снова стала замужней дамой, подарив новому супругу троих малышей. А после актриса и вовсе уехала из страны, завязав с кинокарьерой. Спустя время этот брак тоже распался, Амалия снова осталась одна, теперь уже с четырьмя детьми.
Почему актриса уехала из Индии в США? Чем она занимается сейчас? Собирается ли она возвращаться на киноэкраны? Обо всём расскажет видео.
Актеры , Видео , Амалия Мордвинова , Марк Захаров , Карен Шахназаров
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