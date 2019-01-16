Куда пропала актриса Амалия Мордвинова

Актриса Амалия Мордвинова появилась в российском кино в конце девяностых и сразу запомнилась зрителям яркой внешностью. Её пригласил в театр Марк Захаров и снял в кино Карен Шахназаров . Однако, поблистав несколько лет, Амалия вдруг пропала из поля зрения фанатов. Сначала она вышла замуж и родила дочь, потом развелась, а через несколько лет снова стала замужней дамой, подарив новому супругу троих малышей. А после актриса и вовсе уехала из страны, завязав с кинокарьерой. Спустя время этот брак тоже распался, Амалия снова осталась одна, теперь уже с четырьмя детьми.

Почему актриса уехала из Индии в США? Чем она занимается сейчас? Собирается ли она возвращаться на киноэкраны? Обо всём расскажет видео.