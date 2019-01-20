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Впечатляющие изменения звезд ради роли 

Рамблер 3 часа назад
Те из нас, кто вот уже который год отчаянно мечтают похудеть или, наоборот, набрать немного веса или мышечной массы, склонны порой списывать неудачи в этом нелегком деле на что угодно. Оправданий для невыполнения плана может быть множество. Только кого мы пытаемся обмануть? Себя?
У актеров, которым порой для роли приходится экстренно менять собственную внешность, никаких оправданий быть не может.
Необходимо превратиться из худенького паренька в накачанного брутала? Будь добр сделать это в короткий срок, иначе звездная роль «уйдет» к другому, более ответственному и целеустремленному артисту. Режиссеры разборчивы и точно знают, какими хотят видеть героев своих фильмов в кадре.
Искусство требует жертв. И звезды, попавшие в нашу сегодняшнюю подборку, знают об этом не понаслышке. Так кому же пришлось кардинально изменить свою внешность ради приглянувшейся роли? Смотрите в нашем видео.
Актеры , Видео
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