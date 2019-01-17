Звезды, справившиеся с тяжелыми заболеваниями

Со стороны жизнь звезд — это вереница светских вечеринок, скандалов, романов, роскошных свадеб, расставаний и других неотъемлемых атрибутов публичной личности. Но случаются со знаменитостями и более неприятные истории, такие как, например, серьезные заболевания. Сталкиваясь с ними, селебрити меняют свою жизнь на 360 градусов, пересматривают взгляды на многие вещи. WMJ.ru решил вспомнить, кто из звезд боролся со страшной болезнью и кому удалось победить ее.

Эд Мацаберидзе

Летом 2018 года звезда сериала «Сладкая жизнь» и ведущий шоу «Еда, я люблю тебя» Эд Мацаберидзе сообщил поклонникам, что у него диагностировали лимфому — рак иммунной системы. Однако сдаваться Эд не спешил и с полной решимостью заявил, что намерен бороться с болезнью. И причем с юмором. Во время прохождения химиотерапии актер рассказывал подписчикам о своем состоянии, не забывая подкреплять все это шутками и самоиронией.

Закончил я второй курс химии, ощущение было такое будто на моем лице всю ночь сидел бомж и ел просроченные мидии, а когда я проснулся он встал и избил меня, за то, что я смел пошевелится! Уверен некоторые люди не поймут меня,

— писал он в Instagram.

Победить рак Эду, к счастью, удалось, и уже в ноябре он сидел в гостях на шоу «Вечерний Ургант», рассказывая Ивану о том, как здорово чувствует себя сейчас, и призвал всех как можно чаще проходить обследование.

Андрей Гайдулян

В 2015 году у звезды «Универа» Андрея Гайдуляна обнаружили лимфому второй стадии. Бороться с раком актер стал незамедлительно. Сначала он проходил лечение в Москве, а затем улетел в Германию и начал курс химиотерапии в одной из лучших клиник в Мюнхене. В марте 2016 года стало известно, что Гайдулян победил болезнь. Он снова приступил к съемкам, а затем женился на Диане Очиловой, которая была с ним в самый тяжелый период. Однако семейная жизнь не сложилась и уже в 2017-м они развелись. Андрей зря времени не терял и через полгода снова женился. Его избранницей стала актриса Александра Велескевич

Борис Корчевников

Три года назад генпродюсеру общественного православного телеканала «Спас» и ведущему передачи «Судьба человека» на «России 1» Борису Корчевникову диагностировали доброкачественную опухоль головного мозга. Он немедленно перенес операцию по ее удалению. По словам Корчевникова, болезнь заставила его взглянуть на жизнь другими глазами.

Эта болезнь, которая заставила впервые в жизни, меня, крепкого, здорового мужчину, который всегда занимался спортом, был успешен в профессии, заставила почувствовать себя ничем. Слабым, немощным. Какие мы наивные и глупые, думая, что сами что-то можем, что у нас есть силы… Мы бессильные на самом деле. Вот это очень остро я ощутил там, в больнице,

— заявил он на программе «Прямой эфир».

Сейчас Борис чувствует себя хорошо.

Хью Джекман

Голливудскому актеру Хью Джекману приходилось ложиться под нож врачей шесть раз. Дело в том, что в 2013 году он решил удалить бородавку на носу и во время обследования у Хью обнаружили базальноклеточную карциному (прим. WMJ.ru: опухоль — одна из разновидностей рака кожи. Появляется на участках кожи, которые больше всего находятся под палящим солнцем). Опухоль Джекману удаляли шесть раз. Последнюю операцию он перенес в 2017 году. Сейчас актер проходит медицинское обследование раз в три месяца и настоятельно рекомендует поклонникам использовать средства для защиты от солнечных лучей.

Мелани Гриффит

От той же болезни, что и Хью Джекман, страдала голливудская дива Мелани Гриффит. Впервые опухоль на лице актрисе удалили в 2009 году. Курс химиотерапии не помог побороть рак до конца, и в начале 2018 года болезнь вернулась. Базалиому (прим. WMJ.ru: опухоль из базального слоя эпителия кожи, одна из разновидностей рака кожи) Мелани немедленно удалили, а на ее носу остался шрам от операции. Впрочем, Гриффит это, похоже, нисколько не смущает. Она продолжает выходить в свет и лишь немного маскирует шрам косметикой.

Синтия Никсон

Синтия Никсон узнала о том, что в ее правой груди опухоль, в 2006 году. Тогда же звезда «Секса в большом городе» перенесла операцию по ее удалению, прошла шестинедельный курс лучевой терапии, победив рак молочной железы. Однако рассказать о том, что ей пришлось пережить, Синтия решилась лишь два года спустя во время съемок шоу Good Morning America. По ее словам, она не хотела, чтобы папарацци осаждали клинику.

Шеннен Доэрти

Звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти о том, что у нее рак молочной железы, узнала в 2015 году. Актриса не стала скрывать страшный диагноз, приступила к лечению и рассказывала поклонникам о своем состоянии. Из-за курса химиотерапии Шеннен лишилась волос, но даже это не сломило ее дух. К тому же поддержка близких во главе с мужем Куртом Исваринко сыграла огромную роль в выздоровлении. Спустя два года борьбы с раком Доэрти одержала победу и сейчас возвращается к прежнему ритму жизни.

Анастейша

Американская певица Анастейша в 2003 году решила уменьшить свой внушительный бюст из-за проблем со спиной. Перед операцией она сдала все необходимые анализы, что буквально спасло ей жизнь. Из результатов маммографии звезда узнала, что у нее рак груди. Операция по удалению опухоли прошла успешно. Анастейша завершила курс реабилитации и начала снова записывать песни. К сожалению, спустя 10 лет у нее опять обнаружили рак груди. Несмотря на то что опухоль была небольшой, певица решила раз и навсегда обезопасить своей здоровье, а потому сделала двойную мастэктомию — удаление молочных желез.

Кайли Миноуг

В 2005 году у Кайли Миноуг обнаружили рак молочной железы. Певица перенесла операцию и прошла курс химиотерапии. По словам Кайли, столкнуться с этой болезнью все равно что отправиться на войну. И Миноуг битву выиграла. Спустя три года певица полностью вернулась к работе и привычному образу жизни, а также начала активно заниматься благотворительностью с целью помочь другим женщинам в борьбе с раком груди.

Бен Стиллер

В 2014 году с раком простаты пришлось бороться Бену Стиллеру. К счастью, опухоль успешно удалили. Как признавался актер, это стало для него полной неожиданностью. Ему было страшно, и он не мог планировать съемки в фильмах, так как последствия могли быть разные. Сейчас Бен регулярно проходит обследование и призывает всех мужчин чаще обращаться к врачам и проверять простату.

Это второй по смертности вид рака, но один из излечимых,

— цитирует его NME.