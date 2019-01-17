Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Стекло
Триллер
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Начни сначала
Ромком
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Путь домой
Приключение, Мелодрама, Семейный
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Крид-2
Драма, Спортивный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Жил-был Дэдпул
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Тёмное зеркало
Триллер
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет

Почему Адриано Челентано перестал сниматься в кино 

Рамблер 2 часа назад
В начале января актёр и певец Адриано Челентано отметил 81-й день рождения. Адриано любит уже не одно поколение зрителей, он по-прежнему собирает огромные залы, а фанаты постоянно следят за его жизнью.
Появился на свет Адриано в небогатой семье и был пятым малышом. Мать родила его в 44 года. С юных лет мальчик подрабатывал, чтобы помогать родителям. Как-то, увидев портрет Элвиса Пресли, Челентано решил начать учиться игре на гитаре, потом втянулся и постепенно начал всё больше времени отдавать музыке. Не обладая внешностью классического красавца, Челентано стал настоящим секс-символом и даже сегодня, на девятом десятке, даст фору более молодым коллегам. Кстати, несмотря на то, что у артиста всегда были миллионы поклонниц, готовых на всё, он всю жизнь посвятил одной женщине — актрисе Клаудии Мори, с которой он вместе уже 54 года.
Ещё больше фактов об Адриано Челентано узнайте из видео.
Актеры , Видео , Фильмы , Клаудия Мори , Адриано Челентано , Элвис Пресли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужские мочки ушей скрыли на китайском телевидении
Сталлоне поделился новым кадром из «Рэмбо 5»1
Звезды, которые попросили прибавки и были уволены1
Мария Шукшина обвинила телешоу в аморальности5
«Народ не может противостоять силе, деньгам и власти»
Видео
02:20
«Квартет И» о новом фильме и неудачных проектах
Фильмы
06:06
Как голливудские звезды справляются с возрастом
Актеры
00:09
Башаров брал деньги за подсказки на шоу
ТВ
10:10
Актеры, которые были близки к помешательству
Актеры Фильмы
04:12
Почему Адриано Челентано перестал сниматься в кино
Актеры Фильмы
10:01
Как объясняются странные концовки фильмов
Фильмы Актеры
04:42
Загадки для взрослых в детских мультфильмах
Фильмы
00:57
«Народ не может противостоять силе, деньгам и власти»
Фильмы
05:09
Куда пропала актриса Амалия Мордвинова
Актеры
05:49
Как создают звуки для кино
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение