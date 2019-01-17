Почему Адриано Челентано перестал сниматься в кино

В начале января актёр и певец Адриано Челентано отметил 81-й день рождения. Адриано любит уже не одно поколение зрителей, он по-прежнему собирает огромные залы, а фанаты постоянно следят за его жизнью.

Появился на свет Адриано в небогатой семье и был пятым малышом. Мать родила его в 44 года. С юных лет мальчик подрабатывал, чтобы помогать родителям. Как-то, увидев портрет Элвиса Пресли , Челентано решил начать учиться игре на гитаре, потом втянулся и постепенно начал всё больше времени отдавать музыке. Не обладая внешностью классического красавца, Челентано стал настоящим секс-символом и даже сегодня, на девятом десятке, даст фору более молодым коллегам. Кстати, несмотря на то, что у артиста всегда были миллионы поклонниц, готовых на всё, он всю жизнь посвятил одной женщине — актрисе Клаудии Мори , с которой он вместе уже 54 года.

Ещё больше фактов об Адриано Челентано узнайте из видео.