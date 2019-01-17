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Актеры, которые были близки к помешательству 

Рамблер 50 минут назад
Леонардо Ди Каприо получил первую номинацию на «Оскар» в 1993 году, однако в руки заветная статуэтка попала ему лишь в 2016. Киноакадемики оценили роль Леонардо в фильме «Выживший», но самому артисту пришлось на съёмках несладко. Одним из самых тяжёлых моментов стал для актёра эпизод с поеданием сырого мяса бизона. Ди Каприо на самом деле в кадре ел сырое мясо, что само по себе — удовольствие сомнительное. Но для Лео это было двойным испытанием, ведь он уже много лет придерживается вегетарианской диеты. Эмоции, которые испытывал персонаж, были эмоциями самого актёра, и, скорее всего, благодаря именно этому роль получилась такой яркой.
Но Леонардо Ди Каприо — не единственный актёр, который был близок к помешательству на съёмках. Видео рассказывает о других исполнителях, которые чуть не сошли с ума, играя те или иные роли.
Актеры , Видео , Фильмы , Леонардо ДиКаприо
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