Звезды, которых не узнать на детских фото

Перелистывая фотоальбомы, мы порой удивляемся, насколько сильно меняются люди. Из пухлощекого сорванца вырастает эффектный мужчина, а веснушчатая девочка в брекетах превращается в ослепительную красавицу.

Подобные трансформации происходят не только с обычными людьми, но и со звездами. Хотите увидеть, как выглядели знаменитости в детстве?

1. Арнольд Шварценеггер до превращения в бодибилдера был обычным худощавым подростком.

2. Марго Робби , которую сегодня называют секс-символом, в подростковом возрасте была невзрачной брюнеткой в очках.

3. Вин Дизель, играющий брутальных персонажей, когда-то обладал густой шевелюрой и был малозаметным юношей.

4. Меган Фокс — типичный пример того, как гадкий утенок становится восхитительным лебедем.

5. Джордж Клуни неоднократно признавался самым красивым мужчиной. Но, если судить по его детским снимкам, вряд ли кто-то предсказывал ему такое будущее.

Об остальных звездах смотрите в видео.