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Как изменились герои культовых боевиков 

Рамблер 3 часа назад
У каждого времени свои герои. Сейчас весь мир с нетерпением ждет премьеры нового фильма о приключениях супергероев вселенной Марвел. А три десятка лет назад мы до дыр засматривали кассеты с крутыми боевиками, в которых снимались Шварценеггер, Ван Дамм и другие не менее известные актеры тех лет.
Непобедимые, сильные, молодые они спасали мир от происков «плохих парней» и всяческих природных катаклизмов. За прошедшие годы эти герои постарели, но некоторые из них продолжают спасать человечество и сейчас (правда, на экранах телевизоров, но это неважно). Крутые парни из боевиков 90-х — в фотогалерее.
Актеры , Фото
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