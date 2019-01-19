Как изменились герои культовых боевиков

У каждого времени свои герои. Сейчас весь мир с нетерпением ждет премьеры нового фильма о приключениях супергероев вселенной Марвел. А три десятка лет назад мы до дыр засматривали кассеты с крутыми боевиками, в которых снимались Шварценеггер, Ван Дамм и другие не менее известные актеры тех лет.

Непобедимые, сильные, молодые они спасали мир от происков «плохих парней» и всяческих природных катаклизмов. За прошедшие годы эти герои постарели, но некоторые из них продолжают спасать человечество и сейчас (правда, на экранах телевизоров, но это неважно). Крутые парни из боевиков 90-х — в фотогалерее.