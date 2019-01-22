Как Гурченко чуть не стала инвалидом на съемках

На съемках фильма "Мама" Людмила Гурченко получила серьезную травму. Прогноз врачей был неутешительным.
Актриса воплотила на экране множество запоминающихся образов, но фильм "Мама", где она сыграла козу по имени тетя Маша, в нашей стране помнят не все. Съемки в этом фильме едва не поставили крест на ее актерской карьере.
Фильм вышел на экраны в 1976 году в Румынии, а через год премьера состоялась и в СССР. В основе сюжета — сказка о волке и семерых козлятах, которую все советские дети знали с младшего дошкольного возраста. Правда в сказке козлят всего пять, румынских коллег с трудом удалось уговорить пойти на компромисс, так как в румынском варианте этой сказки козлят было три.
Первые сцены были отсняты в СССР, включая финальную на катке. Там и произошло несчастье. В Людмилу Гурченко на коньках врезался Олег Попов, который играл роль Медведя. Перелом оказался сложным: актриса перенесла пять операций, кость фактически собрали заново из 19 осколков. Врачи были уверены, что актерская карьера на этом может завершиться. Они рекомендовали прервать съемки хотя бы на год и готовиться к инвалидности. По прогнозам медиков, хромота могла остаться на всю жизнь. Но Людмила Гурченко продолжила работать в гипсе. В основном ее снимали сидя, а в танцевальных сценах зрители видят ноги дублерши.
Кстати, главную роль автор сценария Юрий Энтин хотел отдать Алисе Фрейндлих, но режиссер Элизабета Бостан видела в роли мамы-козы только Людмилу Гурченко и не соглашалась ее заменить, даже когда актриса получила травму. Впрочем сама Людмила Гурченко тоже не хотела отказываться от роли.
Фильм снимался сразу в трех версиях: английской, румынской и русской. И хотя картину озвучивали, актеры все равно учили текст на языке оригинала, чтобы артикуляция совпадала. В сжатые сроки это было нелегко.
Михаил Боярский, исполнивший роль Волка по кличке Серый, говорил, что лучшей получилась английская версия, так как для нее снимали по 5-6 дублей. Для румынской версии снимали три дубля, а на русскую версию оставалась совсем немного времени, записывать приходилось с одного дубля.
В 1977 году фильм получил специальный приз на Международном фестивале для детей и юношества в Венеции, а в Норвегии его так полюбили, что каждый год транслируют по телевидению накануне рождества.