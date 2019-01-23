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Джонни Депп номинирован на «Золотую малину» дважды 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
В США объявлены номинанты на главную антипремию в области кино — "Золотую малину"-2019.
Особого внимания организаторов антипремии в этом году заслужил актер Джонни Депп. Его номинировали на "Золотую малину" дважды. Первый раз он упоминается в категории "Худший актер" за озвучивание мультфильма "Шерлок Гномс". Но особенно интересна вторая номинация актера — в категории "Худший дуэт", в ней Депп упоминается вместе с его "быстро умирающей карьерой".
В категории "Худший актер" вместе с Деппом оказались Брюс Уиллис в фильме "Жажда смерти", Джон Траволта в "Кодексе Готти", Дональд Трамп в "Смерти нации" и "Фаренгейте 9/11" и Уилл Феррел в ремейке "Холмс & Ватсон".
Кстати, бывшая жена Джонни Деппа актриса Эмбер Херд, которая, по слухам в Голливуде, приложила руку к тому, чтобы разрушить карьеру актера, в этом году также номинирована на антипремию в категории "Худшая актриса" за роль в триллере "Лондонские поля".
Комментарии
Актеры , Джонни Депп , Джон Траволта , Брюс Уиллис , Уилл Феррел , Дональд Трамп
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