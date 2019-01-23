Джонни Депп номинирован на «Золотую малину» дважды

В США объявлены номинанты на главную антипремию в области кино — "Золотую малину"-2019.

Особого внимания организаторов антипремии в этом году заслужил актер Джонни Депп . Его номинировали на "Золотую малину" дважды. Первый раз он упоминается в категории "Худший актер" за озвучивание мультфильма "Шерлок Гномс". Но особенно интересна вторая номинация актера — в категории "Худший дуэт", в ней Депп упоминается вместе с его "быстро умирающей карьерой".

Кстати, бывшая жена Джонни Деппа актриса Эмбер Херд, которая, по слухам в Голливуде, приложила руку к тому, чтобы разрушить карьеру актера, в этом году также номинирована на антипремию в категории "Худшая актриса" за роль в триллере "Лондонские поля".